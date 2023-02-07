OPPO представила смартфон Reno8 T с камерой 100 Мп в России

Компания OPPO представила в России смартфон OPPO Reno8 T. Модель получали камеру с разрешением 100 Мп и корпус из стекловолокна с имитацией кожи. Также вокруг модуля камеры используется обновленная подсветка OPPO Orbit Light.

В черном варианте смартфона используется фирменная технология OPPO Glow, которая придает телефону шелковистую поверхность, а также устойчивость к отпечаткам пальцев.

Reno8 T работает на базе ColorOS 13, которая включает еще больше интеллектуальных функций в лаконичной, удобной и защищенной операционной системе на базе Android. Т

Смартфон Reno8 T уже доступен в оранжевом и черном цветах. Стоимость модели 8/128 ГБ памяти составляет 25 990 рублей.