Oppo представила смартфоны Reno8 T и Reno8 T 5G

Oppo представила два новых смартфона Reno8 T и Reno8 T 5G. Модель с LTE оснащена чипом Mediatek и 100-мегапиксельной камерой, в то время как версия 5G получила чип Qualcomm и камеру с разрешением 108 мегапикселей.

Oppo Reno8 T получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и FullHD+ разрешением. Экран защищен Gorilla Glass 5 и имеет частоту дискретизации 180 Гц. На передней панели находится 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Внутри находится процессор Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Автономность устройства обеспечивает 5000 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Reno8 T доступен в двух цветах: Starlight Black и Sunset Orange. Стоимость устройства составляет $365 (~25 500 руб.).

Более продвинутый смартфон в лице Oppo Reno8 T 5G снабжен процессором Snapdragon 695 и оперативной памятью 8 ГБ. Основная камера включает 108 Мп с диафрагмой f/1,7 и два дополнительных датчика по 2 Мп. Камера для селфи имеет разрешение 32 Мп.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым 10-битным OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 360 Гц дискретизации. Его аккумулятор имеет емкость 4800 мАч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC 67 Вт. Телефон будет продаваться в цветах Starlight Black и Dawn Gold за $430 (~30 200 руб).

В России смартфоны серии Oppo Reno8 T могут появиться уже весной.