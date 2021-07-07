OPPO может выпустить свой первый игровой смартфон

Азиатские производители смартфонов любят быть в центре внимания, когда дело доходит до новых технологий. Поэтому неудивительно, что многие из них выпустили смартфоны для геймеров. Удивительно, но есть бренды, которые до сих пор не вышли на рынок игровых смартфонов, хотя он все еще считается нишевой категорией.

Одним из таких брендом, который собирается выйти на рынок мобильного гейминга может стать Oppo. По предварительным данным китайская компания работает над игровым смартфоном, который сильно напоминает Asus ROG Phone 5. Упоминание об устройстве было обнаружено в Управлении интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Рендеры демонстрируют основную камеру с 4 модулями, безрамочный дисплей, порт Type-C и стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

Характеристики и дата выхода остаются неизвестными.

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