Oppo готовит собственные процессоры для смартфонов

Китайская компания Oppo ведёт разработку собственного мобильного процессора для флагманских смартфонов. Его появление позволит компании уменьшить зависимость от Qualcomm и MediaTek, а также снизить расходы.

Как ожидается, первый смартфон на собственном чипе выйдет уже 2023 или 2024 году. При этом для среднеуровневых и бюджетных моделей компания будет закупать сторонние чипы. Пока что создание дешёвого процессора попросту невыгодно для Oppo.

При этом компания замахнулась сразу на техпроцесс в 3 нм. Похоже, в Oppo планируют сразу же возглавить гонку микрочипов. Отметим также, что Oppo, Vivo, Realme и OnePlus могут использовать один и те же процессоры, так что у Qualcomm и MediaTek могут возникнуть проблемы.

Напомним, что ранее Google представила новые смартфоны Pixel 6/6 Pro на собственных процессорах Tensor, которые, по словам компании, не уступают Qualcomm 888.