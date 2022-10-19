Oppo выпустит гибкую раскладушку с двумя OLED дисплеями

Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что Oppo работает над новым складным смартфоном в форм-факторе раскладушки.

Ранее компания уже выпускала гибкий Oppo Find N, но в форм-факторе книжки. Сейчас производитель работает над его второй версией.

Oppo Find N2

Про раскладушку от Oppo сообщается, что она может получить 6,8-дюймовый внутренний и 3,26-дюймовый внешний OLED дисплеи. Емкость аккумулятора будет больше, чем у других гибких смартфонов подобного форм-фактора — 4300 мАч. Например, у Galaxy Z Flip 4 аккумулятор на 3700 мАч, у Huawei P50 Pocket — 4000 мАч.

Основную камеру наделят 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766, фронтальную — 32-мегапиксельную Sony IMX709.

Дата выхода подобного смартфона от Oppo не сообщается.

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