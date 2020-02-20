Opera представила новую версию веб-браузера

Opera представила новую версию браузера под кодовым именем R2020, которая должна помочь пользователю упорядочить свою работу в интернете.

Новая функция пространство позволяет пользователям Opera группировать вкладки. С помощью этой функции можно добавить до 5 пространств, присвоив каждому из них имя и иконку. Это позволяет держать вкладки для работы, свободного времени и любых других проектов в отдельных группах внутри одного окна.

Иконки пространств доступны в верхней части боковой панели, на которой синим цветом отображается текущее активное пространство. Чтобы открыть ссылку в другом пространстве, достаточно кликнуть на ссылку правой кнопкой мыши и послать ее в выбранное пространство. Так же легко можно перемещать вкладки между самими пространствами.

В Opera 67 появилась также функция визуального переключателя вкладок. Как и в случае с переключениями между приложениями на macOS, пользователю достаточно использовать комбинацию Ctrl+Tab для переключения между превью вкладок без необходимости отрывать руку от клавиатуры.

Новая версия браузера включает в себя также полезную функцию определения дублирующих вкладок. Теперь вкладки с одинаковыми URL будут выделяться цветом при наведении на них курсора мыши, что облегчает их обнаружение и позволяет быстро закрыть лишние вкладки.

Новая версия браузера уже доступна на официальном сайте.