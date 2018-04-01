Opera добавила улучшенный режим чтения в Android-браузер

Opera выпустила новую версию Android-браузера. Версия 56 браузера Opera для Android приносит с собой значительно улучшенный режим чтения: обновленная функция позволяет лучше фокусироваться на читаемом контенте и повышает степень комфорта чтения на мобильном устройстве

Улучшенный режим чтения в Opera решает такие проблемы, как плотная верстка сайта и маленький шрифт. В частности, функция использует шрифт Roboto для основного текста и Roboto Slab для заголовков. Размеры шрифтов были определены на основе обратной связи пользователей Opera и серии тестов как наиболее комфортные, даже для людей с проблемами зрения.

Roboto Slab также включает серифный шрифт, благодаря которому заголовки статей стали похожи на газетные заголовки, а сам текст отличается от системного шрифта, используемого в интерфейсе браузера.

Как только функция активирована, режим чтения переводит веб-страницу в упрощенный формат, отображая на экране статью в максимально удобном для чтения виде: цветовые схемы сведены до минимума, шрифт оптимизирован, а верхняя навигация и реклама на сайте полностью скрыты.

Браузер Opera для Android уже доступен для скачивания в Google Play.