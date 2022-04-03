OnePlus анонсировала недорогой телевизор на Android TV 11

OnePlus поделилась подробностями и анонсировала выход своего 43-дюймового телевизора TV Y1S Pro.

Телевизор получит разрешение 4К, поддержку HDR10 и звуковую 24-ваттную систему из двух громкоговорителей.

OnePlus позиционирует телевизор как безрамочный. Рамки все же есть, но практически не заметны. Также сообщается, что устройство будет работать на 64-разрядном процессоре на платформе Android TV 11. Оперативная память составляет 2 Гб, встроенная флеш-память — 8 Гб.

Ожидается, что TV Y1S Pro будет стоить на уровне других аналогичных телевизоров OnePlus — около $400.

Когда состоится официальный выход устройства пока не известно.

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