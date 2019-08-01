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Новости

OnePlus работает над еще одним смартфоном

Буквально только на днях представители OnePlus анонсировали смартфон Nord, как в интернете появилась неподтвержденная информация о возможной разработке еще одного недорогого смартфона. Это информация появилась после того, как специалисты из XDA Developers покопались в коде Oxygen OS 10.5. Именно там были обнаружены ссылки на другие продукты, в частности, SM6350. По их предположениям, это некая деталь, недавно представленного чипсета Snapdragon 690 5G.

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Отметим, что это первый чипсет в линейке устройств Snapdragon 600, которую выпускает Qualcomm с поддержкой технологии 5G. Это восьмиядерный чипсет, который на 60% мощнее модели Snapdragon 675. Модель имеет поддержку диапазона 6Ghz и mmWave. Также в коде были обнаружены данные о кодовом названии нового смартфона – «Билли». Более того, в данных присутствуют четыре номера модели устройства: BE2025, BE2026, BE2028 и BE2029. 

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Но вряд ли стоит надеяться, что это разные модели устройств от OnePlus. Здесь скорее речь идет о региональных вариантах. Что касается кодового имени нового устройства, то представители XDA Developers считают, что оно относится к исполнителю Billie Eilish. И в этом нет ничего удивительного, ведь модель Nord выходила под кодовым именем Avicii (имя шведского диджея). Кстати, эта не первая утечка, где упоминается чипсет Snapdragon 690 и производитель OnePlus.

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Еще в начале июля в базе данных Geekbench обнаружилось упоминание этого чипсета и бренда OnePlus. Хотя, как отмечают эксперты, такие детали легко подделать и обращать на подобные упоминания пока не стоит. А вот наличие в том же Geekbench данных о модели BE2028 дает задуматься над тем, а не работает ли производитель действительно над еще одним устройством? А пока же предположение больше, чем фактов, так что нам стоит запастись терпением и ждать официальной информации.

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