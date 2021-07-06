Сооснователь OnePlus показал первые беспроводные наушники своего стартапа

Стартап Nothing, который создал основатель OnePlus Карл Пей, готовит первый продукт. Это беспроводные наушники с функцией шумоподавления Ear 1 за 99 долларов. Их представят 27 июля.

Новинка, как отмечается, сочетает в себе премиальные функции и сравнительно небольшую цену. Ведь обычно шумодав есть только в дорогих решениях.

Наушники будут иметь такие передовые функции, как шумоподавление и отличное качество сборки. Поскольку мы намерены сосредоточиться на онлайн-каналах продаж, мы можем сделать их, я бы не сказал доступными, но имеющими вполне справедливую цену для потребителей. У Ear 1 гораздо более дорогостоящий дизайн, чем у стандартных прозрачных наушников. Думаю, это будет хорошая цена — $99, €99 и £99. По функциям они похожи на AirPods Pro, но AirPods Pro стоят $249. Карл Пей

По его словам, в наушниках используются три микрофона высокой чёткости. Новинка появится в сначала в Европе, Индии и США, а затем — в Японии, Южной Корее и некоторых других странах.

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