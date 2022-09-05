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Новости

Появилось изображение умных часов OnePlus Nord Watch

Популярный инсайдер Мукул Шарма опубликовал в своем Twitter официальные пресс-изображения умных часов OnePlus Nord Watch. Их анонс должен состояться в ближайшее время.

Умные часы представлены в трех цветах: черном, белом и золотом. У них достаточно типичный прямоугольный дизайн и ребристый ремешок.

Ожидается, что OnePlus Nord Watch получит датчики SpO2, мониторинга сердечного ритма и отслеживания сна. Еще про часы известно, что они будут поддерживать Bluetooth 5.2.

Стоимость новинки будет варьироваться в зависимости от версии от $60 до $100.

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Источник:
Twitter

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