OnePlus Nord N200 5G — раскрыты все характеристики устройства

Не так давно из уст руководителя OnePlus прозвучала фраза, что скоро появится преемник модели Nord N100. Им должен стать Nord N200 5G и судя по названию гаджета он получит чипсет с поддержкой технологии 5G. На днях эта информация подтвердилась, поэтому уже сейчас имеется полный список технических аспектов устройства и даже его изображения, которые были взяты у надежного источника.

Итак, на данный момент известно, что аппарат получит чуть меньшим дисплеем, чем предшественник — 6,49 дюймов. Технология изготовления — IPS, причем частота обновления картинки та же, то есть 90 Гц. А вот разрешение было увеличено до 1080×2400 точек. Основой станет чипсет Snapdragon 480, который будет работать в паре с 4 ГБ ОЗУ. Встроенной памяти — 64 ГБ.

Сзади можно видеть модуль с тремя камерами: 13, 2 и 2 МП, камера для селфи имеет разрешение 16 МП. Питается аппарат от батареи емкостью 5 000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку до 18 Вт. Кстати, зарядное входит в комплект поставки. Что касается дизайна смартфона, то он стал более похож на флагман.

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