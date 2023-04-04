OnePlus представила среднебюджетный смартфон Nord CE 3 Lite

Компания OnePlus анонсировала свой новый смартфон — OnePlus Nord CE 3 Lite, который сменил модель Nord CE 2 Lite. Новинка отличается от своей предшественницы стильным дизайном, немного улучшенными характеристиками и яркой расцветкой Pastel Lime.

Одним из главных изменений стало наличие плоского экрана с боковыми гранями и вырезом для селфи-камеры. Дисплей размером 6,72 дюйма и разрешением 2400×1080 точек имеет частоту обновления 120 Гц и яркость 680 нит. Кроме того, он защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

Хотя процессор не изменился, начинка нового смартфона стала чуть лучше. OnePlus Nord CE 3 Lite оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 и графическим процессором Adreno 619. Камера смартфона имеет разрешение 108 Мп (основная), 2 Мп (макро), 2 Мп (датчик глубины) и 16 Мп (фронтальная). Также в наличии 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2 и поддержка microSD до 1 ТБ.

Батарея смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт. Операционная система устройства — Android 13 (OxygenOS 13.1). Кроме того, в наличии есть USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, 3,5 мм, NFC, LTE, 5G.

Звук в новом смартфоне выводится на двойные стереодинамики, что гарантирует высокое качество звучания.

OnePlus Nord CE 3 Lite доступен в двух цветах: зеленом и сером. Стильный дизайн, улучшенные характеристики и яркая расцветка делают этот смартфон отличным выбором для любителей инноваций и ярких решений в мире технологий.

Стоимость OnePlus Nord CE 3 Lite начинается от 329 евро (~29 000 рублей). В продаже аппарат появится 20 апреля.