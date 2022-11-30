OnePlus намекнула на анонс сразу двух мониторов. Один из них игровой

12 декабря OnePlus намерена представить сразу два монитора для ПК. Они получили короткие названия X 27 и E 24. Подробностей о них мало, но уже есть изображения внешнего вида и некоторые данные о характеристиках.

OnePlus X 27 — это решение, которое подойдёт для работы и игр. У него будет 27-дюймовый экран. Можно также предположит наличие быстрой «игровой» матрицы. OnePlus E 24 будет простой версией для повседневного использования. Также одна из моделей получит возможность поворота в портретный режим.

Цены на новинки пока не указаны, неизвестны также сроки релиза. Стоит отметить, что компании, производящие смартфоны, всё чаще обращают взор на сегмент ПК и ноутбуков для расширения бизнеса.

Ранее стало известно, что Xiaomi готовит свой настольный ПК в стиле Mac mini.