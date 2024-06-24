OnePlus готовится к выпуску новых устройств: появились фотографии Pad Pro и Watch 3

Появились качественные фотографии, которые, как утверждают, пополнят модельный ряд устройств OnePlus. Речь идёт о планшете Pad Pro и смарт-часах Watch 3.

OnePlus Pad Pro

На опубликованных инсайдерских снимках OnePlus Pad Pro представлен в зелёном цвете корпуса. Задняя часть обзаведётся основной камерой со вспышкой, а спереди будет дисплей с относительно широкими рамками, одна из которых содержит фронтальную камеру.

Кроме того, планшет получит поддержку беспроводной клавиатуры и стилуса.

OnePlus Watch 3

Смарт-часы OnePlus Watch 3 будут оснащены круглым циферблатом и двумя физическими кнопками. На первых снимках можно увидеть устройство с чёрным ремешком и металлической пряжкой. Технические характеристики часов пока остаются в тайне.

Официальный анонс OnePlus Pad Pro состоится 27 июня, а дата презентации OnePlus Watch 3 пока не объявлена.