Инсайдер раскрыл спецификации OnePlus Nord CE 3

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал подробности о будущем OnePlus Nord CE 3. При этом, OnePlus еще даже не представила OnePlus Nord 3.

Сообщается, что Nord CE 3 получит 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 695G. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Вариации с памятью будут следующие: 8/128 и 12/256 ГБ.

Основной камере приписывают 108 Мп + 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. У фронтальной камеры — 16 Мп.

Представить OnePlus Nord CE 3 могут в первом или втором квартале 2023 года. Стоимость пока не раскрыта.