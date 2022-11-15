OnePlus готовит к выходу свой первый планшет OnePlus Pad

OnePlus готовит свой первый планшет OnePlus Pad. Инсайдер Макс Джамбора сообщает, что выход новинки запланирован на следующий год.
Это ожидаемый шаг от компании, так как под брендом OnePlus уже выпускали и наушники и часы.
Остается вопросом будет ли OnePlus Pad совершенно новым устройство или это будет переименованный планшет от Oppo. Есть шансы, что OnePlus Pad окажется Oppo Pad с процессором Snapdragon 870 и аккумулятором на 8360 мАч.
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Комментарии