OnePlus выпустила специальную версию OnePlus Ace Pro в стиле Genshin Impact

OnePlus выпустила специальную версию смартфона OnePlus Ace Pro в стиле игры Genshin Impact (на глобальном рынке устройство называется OnePlus 10T). Новинка выпускается в лимитированном количестве в подарочных коробках и только в Китае.

Сам корпус смартфона сделали коричневым и добавили фирменных атрибутов Genshin Impact. Помимо этого, в комплекте идет специальный чехол, наклейки, зарядка и иголка для извлечения симки. На самой коробке изобразили городскую стену у входа в порт Лиюэ. В интерфейсе сделали тематические иконки и специальные анимации зарядки и разблокировки.

Напомним, что OnePlus Ace Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора — 4800 мАч + поддержка 150-ваттной зарядки. Вариация с памятью только одна — 16 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти.

Стоимость лимитированной версии оставили на уровне базовой — 4299 юаней (около $590).