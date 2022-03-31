OnePlus 10R появился на рендерах

На рендерах появился OnePlus 10R. Его сходство с Realme GT Neo3 не заметить трудно.

На изображениях у смартфона прямоугольный блок камеры с тремя датчиками — основной на 50 Мп с Sony IMX766 и OIS, сверхширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп.

По слухам, смартфон будет работать на чипсете Dimensity 8100. Устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

У новинки будут вариации по памяти, одна будет с 4500 мАч и 150-ваттной зарядкой, и вторая — на 5000 мАч и 80-ваттной зарядкой.

На рендерах OnePlus 10R в типично-скучно черном корпусе. Какие еще будут доступны цвета неизвестно.

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