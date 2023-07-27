Официально: OnePlus анонсировала свой первый смартфон со складным дисплеем

В официальном аккаунте OnePlus был опубликован загадочный твит со скрытым смыслом. В посте говорится: «Мы ОТКРЫВАЕМСЯ, когда другие СКЛАДЫВАЮТСЯ», что напрямую намекает на анонсирование первого смартфона компании со складным дисплеем.

Каких-либо подробностей касательно начинки устройства, OnePlus не раскрыла, но ожидается, что в ближайшее время начнётся промо-кампания с публикацией тизеров смартфона.

Инсайдеры сообщают, что устройство будет называться OnePlus Open и получит формфактор «книжки» как у смартфонов серии Galaxy Z Fold. Помимо этого, гаджету приписывают внутренний дисплей с диагональю 7,5-дюймов, флагманский чип Snapdragon, 12-гигабайт оперативной и 512-гигабайт постоянной памяти. Стоимость гаджета должна попасть в диапазон цен от 1000 до 2000 долларов.

Ожидается, что полноценная презентация смартфона OnePlus Open состоится в следующем месяце.