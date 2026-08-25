Слух: iPad mini с OLED выйдет к концу октября

Apple, по слухам, готовит iPad mini с OLED-дисплеем к выпуску до конца октября 2026 года. По словам Марка Гурмана, речь идёт о новой версии компактного планшета.

OLED-экран должен обеспечить более насыщенные цвета, высокий контраст и настоящий чёрный цвет. Такая панель обычно стоит дороже LCD, поэтому стартовая цена следующего iPad mini может вырасти.

Также устройству приписывают новую акустическую систему и повышенную защиту от воды. В качестве процессора называют A19 Pro либо A20 — нынешний iPad mini, вышедший в октябре 2024 года, оснащён A17 Pro.