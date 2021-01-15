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Новости

Обнаружена уязвимость, которая позволяет «убить» Windows 10 одной командой

Специалист по безопасности под псевдонимом Jonas L обнаружил уязвимость в Windows 10, которая позволяет «убить» файловую систему NTFS одной командой.

При этом сообщается, что саму команду можно «спрятать» в ярлыке, архиве, файле и так далее. Наконец, её может использовать даже обычный пользователь, а не администратор ПК.

Проблема касается атрибута индекса Windows, который связан с каталогами. Если ввести нижеследующую команду в командной строке и нажать Enter, то появится сообщение об ошибке. Важно! Не повторяйте это на домашнем или рабочем ПК!

Команда выглядит так:

cd C: \: $ i30: $ bitmap

А можно прописать «C: \: $ i30: $ bitmap» (без кавычек) в свойствах ярлыка, указав этот путь в качестве размещения иконки. При этом не надо даже запускать файл или ярлык. Всё сделает «Проводник», который в фоне попытается пройти по этому пути и вызовет ошибку.

Компания Microsoft пока не комментировала ситуацию.

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Источник:
Bleeping Computer
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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