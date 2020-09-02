NVIDIA показала скриншот Watch Dogs Legion в 4K-разрешении

Завтра может состояться презентация нескольких новых игр, среди них выделяется Watch Dogs Legion. Сегодня представители NVIDIA, подогревая интерес пользователей и геймеров к этому событию, продемонстрировали три скриншота игры в разрешении 4К. На этих изображениях демонстрируется технология трассировки лучей. Это одно из нововведений, которое скажется положительно на визуальном игровом процессе.

Сама же игра станет доступна 29 октября и ее могут заполучить обладатели устройств, работающих на платформах PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, а также PC. Более того, все обладатели игры на игровых приставках, получат и некстген-версию. Ожидается, что на мероприятии Ubisoft Forward, кроме Watch Dogs Legion может быть показана и Prince of Persia.