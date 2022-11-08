Nvidia выпустит видеокарту GeForce RTX 4080 под другим названием

Nvidia отменяла выход видеокарты GeForce RTX 4080 на 12 Гб из-за его неправильного позиционирования. Компания сообщала, что наличие двух графических процессоров под брендом 4080 сбивало пользователей с толку.

Теперь стало известно, что RTX 4080 на 12 ГБ все-таки выйдет, но с названием RTX 4070 Ti. Ее стоимость составит $899. Если производитель решит ничего больше не менять, то видеокарта получит 7680 ядер CUDA и базовую тактовую частоту в 2,31 ГГц (с разгоном до 2,61 ГГц).

Вторая версия RTX 4080 с 16 ГБ будет предоставлена 16 ноября. У нее будет 9728 ядер CUDA с максимальной частотой 2,51 ГГц. Стоимость RTX 4080 с 16 ГБ составит $1199.