NVIDIA начала продавать видеокарту RTX 6000 с 48 ГБ за $6800

NVIDIA начала продавать флагманскую видеокарту RTX 6000. В качестве базы новинка использует микроархитектуру Ada Lovelace и производится с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC.

Внутри RTX 6000 установлен графический процессор AD102 с 18 176 ядрами CUDA, 568 текстурными блоками, 568 тензорными ядрами и 192 блоками растеризации. Стоит отметить, что GeForce RTX 4090 имеет лишь 16 384 потоковых процессора.

Для видеобуфера доступно 48 ГБ VRAM типа GDDR6 с поддержкой коррекции ошибок (ECC) и шиной 384 бит. Видеопамять способна передавать данные на скорости 20 Гбит/с, а общая пропускная способность составляет 960 ГБ/с. Питание адаптера происходит при помощи 16-контактного разъема PCIe Gen5. Потребление находится на уровне 300 Вт.

Теперь самое интересное — цена. Рекомендованная официальная стоимость RTX 6000 ADA в США составляет $6800 (~467 000 рублей), что значительно выше предыдущей RTX A6000 и рекордно дороже GeForce RTX 4090.