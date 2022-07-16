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Новости

Названа дата презентации флагманского Nubia Z40S Pro

Бренд Nubia анонсировала презентацию своего нового флагмана Nubia Z40S Pro. Смартфон представят 20 июля. Помимо этого, компания раскрыла часть его характеристик.

Сразу стоит отметить, что Z40S Pro — это последователь Nubia Z40 Pro, который представили еще в феврале.

Как и многие Android-флагманы этого времени, Nubia Z40S Pro получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Также у новинки будет плоский экран, измененный задний блок камеры и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Выделяют еще и новую «скользящую» клавишу быстрого доступа. Она будет автоматически переключать устройство в «режим уличной съемки».

Новинка появится в черном и зеленом цветах, также будет доступна лимитированная версия Ling Cage с красными акцентами.

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Источник:
Gsmarena

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