Новый iPhone может получить SoC Apple A13 и цену до $300
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Новости

Новый iPhone может получить SoC Apple A13 и цену до $300

В минувшие выходные появились слухи, что Apple готовит смартфон на базе процессора A13 в диапазоне цен 200-300 долларов. Это будет дешевле, чем iPhone SE 2020, который оценивается в 399 долларов. Если данные подтвердятся, это будет настоящий подарок фанатам «яблока», ведь такой смартфон будет просто обречён на успех и привлечёт новых пользователей.

Отметим, что однокристальная система Apple A13 Bionic используется в iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2020. Её появление в столь дешёвом девайсе обеспечит ему высокое быстродействие и сделает его самым быстрым смартфоном в своей ценовой категории.

Не исключено, что это будет ожидаемый многими iPhone SE 2 Plus с экраном на 5,5 дюйма, процессором Apple A13 Bionic и сканером отпечатка пальца на боковой грани. Не исключено, что речь идёт как раз об этом смартфоне. Главное, чтобы во имя удешевления у новинки не «порезали» объём оперативной памяти.

Кроме того, ходят слухи о модели iPhone SE 3. Предполагается, что новинка тоже выйдет довольно скоро — в течение года после выхода новой версии. Хотя пока это не подтверждено самой фирмой из Купертино.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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