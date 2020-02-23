Новый iPhone может лишиться всех разъёмом

До релиза нового поколения iPhone 12 ещё несколько месяцев, а инсайдеры продолжают выкладывать новую информации. Теперь стало известно, что Apple решила удалить стандартный разъём Lightning.

По всей видимости такое решения связано из-за ЕС комиссии, которая хочет обязать компании использовать единый разъём type-c. Поэтому Apple может лишить свои iPhone вообще каких-либо портов и оставить только беспроводную зарядку. Также в бета-версии iOS 13.4 была обнаружена функция беспроводного восстановления прошивки и данных.

Кроме того, удаления всех разъемов улучшит защиту смартфона от воды и пыли, что станет ключевой «особенностью» нового поколения, а значит сподвигнет пользователей к покупке.

По предварительным данным новые iPhone смогут передавать звук через вибрации дисплея, а физические боковые кнопки полностью исчезнут.

Выход нового поколения ожидается осенью 2020 года.