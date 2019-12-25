Новый бюджетник Samsung Galaxy M31 появился в Geekbench

В популярном бенчмарке Geekbench засветился новый гаджет от Samsung. Смартфон проходил тест под номером SM-M315F. Скорее всего, речь идет о бюджетном Samsung Galaxy M31.

Смартфон набрал 348 баллов в одноядерном и 1214 в многоядерном режиме.

Стоит отметить, что устройство получило огромный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также из данных бенчмарка стало известно, что у Galaxy M31 процессор Exynos 9611 с частотой 1,75 ГГц, 6 Гб оперативной памяти и Android 10. Предполагается, что новинка будет оснащена тройной камерой с основным датчиком на 48 Мп.

Когда именно производитель представит Galaxy M31 неизвестно.