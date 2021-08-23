Новые iPhone получат Touch ID, но не сразу

Эксперт и журналист Марк Гурман полагает, что компания Apple не собирается выпускать iPhone 13 со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев Touch ID. Однако в будущих моделях эта технология всё же может снова появиться.

По мнению Гурмана, есть два возможных сценария:

Компания может начать выпуск дорогих моделей с подэкранным датчиком Face ID и более дешёвых с традиционным вырезом. Дорогие модели получат подэкранный Face ID, дешёвые — подэкранный же Touch ID.

Похоже, это касается версий будущего года или лет. То есть, в iPhone 13, скорее всего, всё обойдётся уменьшенной «чёлкой». В числе других особенностей 13-й линейки называют экран с частотой обновления до 120 Гц (только у старших моделей Pro), поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и сканер LiDAR.

Помимо этого, ожидается небольшое улучшение автономности.