Новые iPad Air и iPad Pro уже получили клавиатуру Combo Touch от Logitech

Следом за презентацией Apple, на которой миру показали новые планшеты iPad Air M2 и iPad Pro M4, компания Logitech анонсировала выпуск актуальной версии популярного чехла Combo Touch. Аксессуар давно зарекомендовал себя в качестве альтернативного варианта Magic Keyboard из-за своей полноразмерной клавиатуры и мультисенсорного трекпада.

Как заявила Logitech, новые чехлы Combo Touch выпущены специально для обеих версий iPad и поставляются в двух размерах: 11 и 13 дюймов. Расцветок, кстати, также две: Graphite для iPad Pro и Oxford Grey для версии Air.

Функционал чехла-клавиатуры остался прежним: подзарядка от планшета через Smart Connector, подсветка клавиш, кнопки для быстрого доступа и поддержка Apple Pencil. Единственное, изменились размеры — аксессуар стал легче и получил самый большой трекпад в серии.

Что касается цен. Версия чехла Combo Touch для нового iPad Pro обойдется в 229.99 и 259.99 долларов, а для iPad Air в 199.99 и 229.99 долларов.