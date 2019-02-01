Новые Apple Watch 6 получили ёмкую батарею

Специалисты ресурса iFixit недавно получили в свои руки свежую версию умных часов Apple Watch 6, и уже оценили их. Как оказалось, новинка разбирается ещё проще, чем пятое поколение. Результат по шкале ремонтопригодности составит 6 из 10 баллов.

Кроме того, новинка получила более ёмкий аккумулятор — 1,17 Вт·ч. У пятой серии ёмкость была 1,129 Вт·ч. Также уменьшилось число кабелей внутри и пропал слой Force Touch.

Помимо этого, увеличился блок вибромотора Taptic Engine, так что теперь новинка будет вибрировать сильнее.

Отметим, что стоимость Apple Watch Series 6 в России составит от 36 990 рублей, Watch SE будут стоить от 24 990 рублей.