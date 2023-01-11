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Новое расширение Synthesys X для Google Chrome добавляет генерацию картинок прямо в браузер

Нейросети продолжают развиваться. Для браузера Google Chrome вышло расширение Synthesys X, которое позволяет генерировать новые картинки на основе уже существующих. Скачать его можно здесь.

Synthesys X позволяет легко создавать собственные версии любых изображений, найденных в интернете, прямо в браузере. Не нужно регистрироваться в дополнительных приложениях или на веб-сайтах.

Из описания расширения

После установки Synthesys X нужно найти любую подходящую картинку и сгенерировать новую.

Исходное изображение выглядит так:

На выходе получились такие:

На генерацию уходит несколько секунд, потом изображения можно скачать или создать новые.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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