Новое расширение Synthesys X для Google Chrome добавляет генерацию картинок прямо в браузер

Нейросети продолжают развиваться. Для браузера Google Chrome вышло расширение Synthesys X, которое позволяет генерировать новые картинки на основе уже существующих. Скачать его можно здесь.

Synthesys X позволяет легко создавать собственные версии любых изображений, найденных в интернете, прямо в браузере. Не нужно регистрироваться в дополнительных приложениях или на веб-сайтах. Из описания расширения

После установки Synthesys X нужно найти любую подходящую картинку и сгенерировать новую.

Исходное изображение выглядит так:

На выходе получились такие:

На генерацию уходит несколько секунд, потом изображения можно скачать или создать новые.