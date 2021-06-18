Анонсирована новая версия Тамагочи в виде смарт-часов

Сегодня компания Bandai анонсировала новую версию Tamagotchi — Tamagotchi Smart. Это девайс в виде умных часов с электронным питомцем внутри.

Судя по видео, новинка умеет воспринимать голос пользователя, так что можно управлять им с помощью голоса и «разговаривать» с питомцем. При этом распознавания речи нет — система просто реагирует на звук. Для этого есть микрофон и динамик.

Помимо этого, игрушка поддерживает сенсорное управление с помощью экрана. Таким образом, питомца можно гладить. Также можно добавлять новых питомцев с помощью TamaSma-карточек.

Цена Tamagotchi Smart составляет 6380 йен (примерно 4200 рублей), а карты — 1000 йен (650 рублей). При этом продажи стартуют 23 ноября только в Японии. О глобальном релизе пока не сообщается.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram