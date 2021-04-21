Представлена новая версия тамагочи со встроенной камерой

Легендарный тамагочи возвращается на магазинные полки. Японская компания Bandai Namco, которая является создателем оригинальной версии Tamagochi, выпустила полностью новую модель под названием Tamagotchi Pix.

Новинка получила встроенную камеру в корпусе и цветной дисплей. Камера используется для совместных фотографий с питомцем. Например, можно сфотографировать своего “Тамагочи” для друзей или сделать с ним сэлфи. Загрузить созданную фотографию на смартфон не получился, а всё из-за отсутствия Wi-Fi модуля или проводного соединения. Фото будет показываться в самое игре, также им можно делиться с другими пользователями Tamagotchi Pix с помощью специального кода тамагочи. Получается что-то вроде внутренней соцсети.

Новый “Тамагочи” придерживается старой концепции. Пользователю нужно следить за своим виртуальным питомцев, периодически кормить, убирать за ним, развлекать и всячески уделять внимание. Также добавились новые возможности – питомец может рисовать или заказать доставку еды.

Характеристики камеры не раскрываются, но скорее всего это очень простой модуль с низким разрешением. Вместо физических кнопок, теперь используются сенсорные.

Стоимость Tamagotchi Pix составляет $59 (около 4500 рублей).