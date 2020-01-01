Новая Nintendo Switch не появится в 2020 году

Не так давно в сети начали опять появляться слухи о возможном выходе новой игровой приставки Nintendo Switch. Даже приводились некоторые инновации в виде SoC Nvidia с GPU Volta. Это должно было еще в большей степени увеличить производительность приставки. Однако все эти слухи не увенчались успехом, более того, их развеял С. Фурукава – президент японской компании.

По его мнению, на данный момент у компании единственная цель – привлечение аудитории к уже вышедшей некоторое время назад приставке. Ведь именно данный девайс очень даже неплохо справляется с нынешним поколением игр. Далее он привел несколько доводов, почему в 2020 году не стоит ждать выхода новой приставки.

«На данный момент у нас нет планов на выпуск Nintendo Switch в этом году. Мы не планировали это, так как нынешнее поколение с SoC Tegra X1 способна на многое, в том числе запускать таких «тяжеловесов», как The Witcher 3 Wild Hunt или Wolfenstein: Youngblood. Более того, Switch, по меркам консольного мира вышла не так давно. И последнее: недавно была выпущена обновленная приставка с ускоренной платформой и увеличенной автономностью».