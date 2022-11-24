Ноутбук RedmiBook приехал в Россию

Xiaomi начала продавать в России новый ноутбук RedmiBook. На выбор покупателя доступно две модификации:
- Intel Core i3-1115G4 и SSD на 256 ГБ;
- Intel Core i5-11320H и SSD на 512 ГБ.
Ноутбук обладатель 15,6-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. Обе модели получили по 8 ГБ оперативной памяти, один разъём USB 2.0, два USB 3.0, стандартный 3,5 мм аудиоразъем, порт Ethernet и слот под SD-карты.
Толщина корпуса составляет 19,9 мм, а вес около 2 кг.
Базовая версия с Intel Core i3-1115G4 и SSD на 256 ГБ обойдётся в 39 990 рублей. Топовая модель с 512 ГБ — 49 990 рублей. Поставляется RedmiBook с предустановленной Windows 11.
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