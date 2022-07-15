Nothing Phone (1) оказался проблемным: битые пиксели, зелёный дисплей и «потные» камеры

На этой неделе мир увидел долгожданный смартфон Nothing Phone (1). Первые покупатели начали получать его, в связи с чем появилось большое число сообщений о найденных проблемах в смартфоне.
Среди популярных браков называют OLED-дисплей с массовой зелёно-розовой засветкой. Помимо этого есть «потные» камеры и аналогичная задняя крышка устройства.
Напомним, что Phone (1) оснащён базовой влагозащитой IP53, но причина такого поведения остаётся пока под вопросом. Банальной причиной может стать умышленное погружение смартфона в воду, который теперь пытаются выдать за брак.
И наконец, другой обладатель Nothing Phone (1) пожаловался на «битые» пиксели рядом с отверстием фронтальной камеры.
Nothing Phone (1) выпускается более чем на 40 рынках, включая Великобританию, Японию, Индию и страны континентальной Европы.
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