В сеть попали исходники Winamp

Плеер Winamp был и остаётся закрытым, однако в сети, как оказалось, есть его исходники. В веб-архиве обнаружился репозиторий, который удалили в мае 2021 года или позже. Там есть не всё, но многие файлы остались доступны. В частности, там есть winamp-main.zip и winamp-cvs.zip.

Архив весит 291,8 МБ, в распакованном виде — 842,8 МБ. Внутри есть более 15 тысяч файлов, сами исходники идут на C. При этом отметим, что эти данные носят, скорее, ностальгическую ценность, нежели прикладную. Разве только это заинтересует истинных фанатов плеера.

Тем более, что с юридической точки зрения, собранную из исходников программу нельзя распространять, обновлять и так далее.

Да и в целом лучше дождаться новой версию, которую обещают уже скоро.