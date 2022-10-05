Стала известна дата анонса наушников Nothing Ear (stick)

В сети появились свежие данные о новых беспроводных наушниках — это TWS-наушники Nothing Ear (stick). Их уже официально подтвердил производитель, а теперь стала известна дата презентации.

Новинку покажут 26 октября в 17:00 МСК, а в сети уже появились промо-изображения наушников и краткое описание на официальном сайте. Из него следует, что наушники обеспечат «самый передовой звуковой опыт» и предложат «изысканный комфорт». Также заявлено, что за счёт компактного корпуса они не будут ощущаться в ушах.

Технические аспекты и другие данные, вроде времени автономной работы, пока не сообщаются. Скорее всего, о них расскажут уже на презентации.

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