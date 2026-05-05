Nothing тизерит спецверсию наушников Ear (open)

Nothing опубликовала новый тизер будущего устройства, вновь использовав отсылку к вселенной покемонов. На изображении показан Флаффи в «сияющей» расцветке.

«Сияющий» Флаффи и обычный Флаффи

Соответствующий покемон в «стандартном» образе уже использовался и представлял первые открытые наушники компании Ear (open). Они дебютировали осенью 2024 года.

В этот раз речь идет о спецверсии устройства, которая, вероятно, получит приставку Community Edition и сине-бело-черную расцветку в стиле «сияющего» покемона.

Премьера новых Ear (open) ожидается уже в ближайшие недели.