Nokia выпустит собственный планшет в октябре

Nokia готовится провести специальное мероприятие на котором представит новое устройство в виде планшета. Об этом прямо говорит сама компания в своём Твиттере:

Все, что вы ожидаете от телефона Nokia, в планшете. Сообщает Nokia в Твиттере.

На опубликованной фотографии красуется обновлённый телефон 3310, а на углу расположилось тонкое устройство в два раза выше мобильного.

Новому девайсу приписывают процессор Unisoc, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Переднюю площадь займёт 10,36″ дисплей. Функционировать планшет будет под управлением Android 11 по программе Android One. Также есть догадки, что он станет прямым конкурентом Samsung Tab A8 2021.

Планшет выйдет на глобальном рынке, но когда именно – неизвестно.