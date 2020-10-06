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Новости

Nokia планирует развернуть 4G на Луне

Компания Nokia известна не только своими смартфонами, но и работой по разработке лунных систем передачи данных. Впервые компания участвовала в таком проекте еще в 2018 году. Но тогда не все получилось и сейчас появился еще один шанс сделать нечто большее для человечества. На этот раз речь идет о развертывании на спутнике Земли высокоскоростной связи стандарта LTE (4G).

На данный момент уже есть финансирование этой задумки в размере 14,1 млн. долларов. Кроме того, уже в среду представители NASA заключили ряд контрактов, которые направлены в первую очередь на исследование и освоение поверхности Луны. Сумма таких контрактов по разным оценкам составляет 370 млн. долларов. Наибольший бюджет отведен SpaceX и United Launch Alliance. В их задачи входит совершенствование методов производства и обращения с ракетным топливом в космосе.

А вот перед Nokia поставлена задача создания беспроводной сети, которая должна объединить пользователей, находящихся на значительных расстояниях друг от друга. Кроме того, нужно обеспечить связью и лунные посадочные модули, а также вездеходы и другие объекты предполагаемой инфраструктуры. В целом же, к 2028 году в планы NASA входит создание лунной базы, где будет вестись постоянная работа астронавтов.

Представители же NASA заявляют, что на Nokia возложена ответственная миссия – обеспечение качественной связью огромного лунного пространства. Причем ожидается, что эта скорость должна быть не только высокой, но и надежной. «Наша основная задача – создание инфраструктуры, делающую возможной международное партнерство для сообщества исследователей лунной поверхности в истории.

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Источник:
Pocketnow
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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