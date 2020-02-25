Nokia перевыпустит кнопочный 5310 Xpress Music

Nokia целенаправленно играет на ностальгии пользователей и один за другим возрождает легендарные смартфоны. Сейчас в китайской базе TENAA появился новый Nokia 5310 Xpress Music. Там он фигурирует под модельным номером TA-1212.

Дизайн устройства практически полностью повторяет старую версию. Новинка получит 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, аккумулятор на 1200 мАч, 0,3-мегапиксельную камеру и 8/16 Мб памяти с возможностью расширения до 32 Гб через SD-карту. Габариты новой Nokia 5310 составят 123,75 × 52,43 × 13,1 мм.

Когда именно представят новинку неизвестно. Ее стоимость тоже остается не раскрытой.