Nokia перевыпустит кнопочный 5310 Xpress Music
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Nokia перевыпустит кнопочный 5310 Xpress Music

Nokia целенаправленно играет на ностальгии пользователей и один за другим возрождает легендарные смартфоны. Сейчас в китайской базе TENAA появился новый Nokia 5310 Xpress Music. Там он фигурирует под модельным номером TA-1212.

Nokia Ta 1212 Xpress Music

Дизайн устройства практически полностью повторяет старую версию. Новинка получит 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, аккумулятор на 1200 мАч, 0,3-мегапиксельную камеру и 8/16 Мб памяти с возможностью расширения до 32 Гб через SD-карту. Габариты новой Nokia 5310 составят 123,75 × 52,43 × 13,1 мм.

Когда именно представят новинку неизвестно. Ее стоимость тоже остается не раскрытой.

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