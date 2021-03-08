Nokia готовит первый игровой смартфон

В сети появилась спецификации нового смартфона Nokia G10. Похоже, это будет первый игровой смартфон компании. Во всяком случае. Так говорят инсайдеры. При этом ещё до презентации данные о нём появились на сайте одного из российских ретейлеров, там стали известны предположительные характеристики.

Как сообщается, новинка получит восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и возможность установки двух SIM-карт. Есть также 6,4-дюймовый дисплей с разрешением HD+, модуль NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Обещан LTE-модем.

Как отмечается, новинка получила индекс G, что указывает на игровой статус. Однако не исключено, что смартфон «потянет» только простые игры. С другой стороны, это свидетельствует о неплохой цене.

Дата выхода пока не сообщается.