Энтузиаст показал фанатский ремейк NFS Underground 2

Программист Иван Новожилов из России создаёт любительский ремейк Need for Speed Underground 2 на движке Unreal Engine 4.

Несколько дней назад разработчик опубликовал на YouTube-канале 11-минутный ролик с геймплеем. Большинство основных механик готовы, но моментами случаются визуальные ошибки.

Геймплей ремейка NFS Underground 2:

Геймплей оригинала NFS Underground 2:

По словам программиста в создании ремейка участвует моддер, который ведёт YouTube-канал 2Unreal4Underground. В будущем они планируют выпустить обновлённую гоночную игру для всех желающих.

Когда состоится релиз ремейка неизвестно.

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