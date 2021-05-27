Новая консоль Nintendo Switch получит OLED-дисплей и поддержку 4K

Профильное издание Bloomberg опубликовало новые сведения о будущей игровой консоли Nintendo. Новинка, как утверждается, станет улучшенной версией нынешней Switch и будет работать в портативном и гибридном режимах — в последнем случае с док-станцией.

Устройству приписывают 7-дюймовый дисплей на матрице OLED (у нынешней версии был экран TFT). Также консоль сможет игры с разрешением до 4K (сейчас до FullHD).

Отмечается, что приставка получит также новый процессор и графику — с поддержкой сглаживания NVIDIA DLSS. Оно позволяет с помощью нейросетей повышать разрешение и детализацию в играх, при этом нагрузка на GPU почти не вырастет.

Данных о ценах и точном названии пока нет. Однако предполагается, что новинку покажут уже на E3 2021, а выпустят в сентябре-октябре. Цена при этом наверняка будет выше, чем нынешняя консоль, которая стоит около 20 тысяч рублей.

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