Apple зарегистрировала в России три новых iPhone

В сети появились новые данные о будущих продуктах Apple, которые покажут на презентации 8 марта. В базе данных Евразийской экономической комиссии опубликованы сведения сразу о трёх моделях iPhone.

Эти версии получили номера A2595, A2783 и A2784. Вторая и третья версия — это явно варианты одного и того же устройства (например, с памятью на 128 и 256 ГБ). А вот первая может быть тем самым полноэкранным iPhone SE с дизайном от iPhone XR.

Помимо этого, в базе данных ЕЭК значатся устройства Apple под номерами A2615, A2686 и A2681. Одно из них, явно компьютер Mac, второе — скорее всего планшет iPad Air. Точнее об этом мы узнаем на презентации.

Отметим, что новым iPhone приписывают процессор A15, 4 ГБ ОЗУ и довольно низкий ценник.

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