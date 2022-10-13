Новый драйвер видеокарт NVIDIA повышает производительность в играх до 24%

Свежий видеодрайвер GeForce Game Ready 522.25 WHQL для видеокарт RTX 4090 появился вместе с самими картами. И, как оказалось, он существенно улучшает работу в играх на более старых моделях. Так, на карте RTX 3090 Ti в некоторых играх обеспечен прирост производительности до 24,6%, а RTX 3060 — до 7,3%.

Судя по тестам самой компании, показатели выросли следующим образом:

Assassin’s Creed Valhalla — более 24%;

Battlefield 2042 — более 7%;

Borderlands 3 — более 8%;

Cyberpunk 2077 — более 20%;

Forza Horizon 5 — более 8%;

Red Dead Redemption 2 — более 7%;

Shadow of the Tomb Raider — более 5%;

Tom Clancy’s The Division 2 — более 5%.

В играх с другим разрешением результаты такие:

F1 22 — более 17% (4K);

Call of Duty: Vanguard — более 12% (4K);

Horizon Zero Dawn: Complete Edition — более 8% (4k);

Control — более 6% (4K);

Watch Dogs: Legion — более 9% (1440p);

Far Cry 6 — более 5% (1440p).

Тестирование проводилось на ПК с процессором Intel i9-12900K, видеокартой RTX тридцатой серии, 32 ГБ оперативной памяти под управлением Windows 11 x64 на разных вариантах разрешения.

Сам драйвер уже доступен для скачивания на официальном сайте Nvidia.

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