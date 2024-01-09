Несколько новых игр по вселенной «Гарри Поттера» находятся в разработке

Hogwarts Legacy, которая к концу 2023 года разошлась тиражом в 22 миллиона копий, получит продолжение. Об этом рассказал президент Warner Bros. Interactive Дэвид Хаддад.

По его мнению, Hogwarts Legacy «оживила Гарри Поттера для геймеров» и компания продолжит развивать вселенную, в частности уже разрабатываются новые продукты.

Одним из таких является игра про квиддич Harry Potter: Quidditch Champions, находящаяся на стадии бета-тестирования. Хаддад не раскрыл подробности и сроки выхода проекта, но подчеркнул, что компания работает над тем, чтобы порадовать фанатов.

Всего с момента запуска Hogwarts Legacy пользователи наиграли 707 миллионов часов, при этом многие фанаты возвращались и проходили игру более одного раза, выбирая другой факультет Хогвартса, рассказал президент Warner Bros. Interactive.